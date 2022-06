Gewinnen: das neue Album von Luke Combs –„Growin‘ Up“

Luke Combs neues Album „Growin‘ Up“ erscheint am 24. Juni. Zum Release verlosen wir drei Exemplare.

„Ich denke, dass die Fans diese Songs lieben werden“

„Growin‘ Up“ stellt das dritte Studioalbum des 32-jährigen Country-Sängers dar und folgt somit auf den 2019 erschienenen Longplayer „What You See is What You Get“.

Combs produzierte „Growin‘ Up“ zusammen mit Chip Matthews und Jonathan Singleton. Im Vorfeld des Albums sprach er über diese Erfahrung und den Produktionsprozess:

„Ich habe jetzt – mit einigen Unterbrechungen – zweieinhalb Jahre lang an diesem Album gearbeitet. Durch Corona war es irgendwie eine sehr verrückte Zeit – vor allem auch in Bezug auf unser Tourleben während des letzten Jahres. Das hat mich unter anderem auch dazu gezwungen, die Veröffentlichung dieses Album für einen Moment hinauszuzögern, aber ich freue mich wirklich unglaublich, dass es jetzt endlich herauskommt. Die Zusammenarbeit mit Chip Matthews und Jonathan Singleton als Produzenten war großartig, und ich denke, dass die Fans diese Songs lieben werden. Ich bin sehr gespannt, was sie davon halten.“

Gewinnspiel zum neuen Album –„Growin‘ Up

Zudem lieferte Luke Combs mit „Tomorrow Me“ und „Doin‘ This“ bereits zwei Singles. Ihr könnt euch die Songs am Ende des Artikels anhören.

Zur Veröffentlichung von „Growin' Up" verlosen wir dreimal das Album.

„Tomorrow Me“



„Doin‘ This“