Gewinnen: Das neue Garbage-Best-Of „Anthology“ 3x als Doppel-CD

Garbage haben am 28. Oktober ihr neues Best-Of-Album „Anthology“ veröffentlicht. Die Compilation enthält Material aus der gesamten Geschichte der Band. Außer Hits wie „Stupid Girl“ und „#1 Crush“ sind auch der Bond-Titelsong „The World Is Not Enough“ und der seltene Track „Witness to Your Love“ enthalten.

Die Compilation reicht vom Debütalbum „Garbage“ (1995) bis zum letzten Album „No Gods No Masters“ (2021). „Witness To Your Love“ ist bisher nur auf der Benefiz-Compilation „Give Listen Help“ (2008) erschienen. „#1 Crush“ war auf dem Soundtrack zum Baz-Luhrmann-Film „Romeo+Julia“ (1996) enthalten.

„Diese Anthologie ist ein Zeugnis von fast drei Jahrzehnten gemeinsamer kreativer Arbeit, unserer kollektiven Hartnäckigkeit und unserer erschreckenden Fähigkeit als Gruppe, regelmäßig rituelle Demütigungen zu ertragen“, sagt Sängerin Shirley Manson zu der Platte.“

„Anthology“ tracklist:

CD 1

01. Vow

02. Subhuman

03. Only Happy When It Rains

04. Queer

05. Stupid Girl

06. Milk

07. #1 Crush

08. Push It

09. I Think I’m Paranoid

10. Special

11. When I Grow Up

12. The Trick Is To Keep Breathing

13. You Look So Fine

14. The World Is Not Enough

15. Androgyny

16. Cherry Lips (Go Baby Go!)

17. Breaking Up the Girl

18. Shut Your Mouth

CD 2

01. Why Do You Love Me

02. Bleed Like Me

03. Sex Is Not The Enemy

04. Run Baby Run

05. Tell Me Where It Hurts

06. Witness To Your Love (previously unreleased)

07. Blood For Poppies

08. Battle In Me

09. Automatic Systemic Habit

10. Big Bright World

11. Control

12. Empty

13. Magnetized

14. Even Though Our Love Is Doomed

15. No Horses

16. The Men Who Rule The World

17. No Gods No Masters

