Gewinnen: Das neue Simple-Minds-Album „Direction of the Heart“ als signiertes Testpressing

Die Simple Minds feiern 2022 nicht nur ihr 40-jähriges Bestehen, sondern haben auch ihr 18. Studioalbum veröffentlicht. „Direction of the Heart“ erschien am 21. Oktober. Das Album schlägt auch eine Brücke in die Anfänge der schottischen Band: „Act of Love“, ein Song, der 1977 auf dem ersten Demotape der Band enthalten war, ist als Neuaufnahme enthalten.

Die im Sommer erschienene Single „Vision Thing“ hat Sänger Jim Kerr seinem 2019 verstorbenen Vater gewidmet. „’Direction of the heart‘ war eine Zeile, die wir schon lange im Kopf hatten“, sagt Sänger Jim Kerr über den Albumtitel. „Folge deinem eigenen Weg und stehe ihn durch – das fasst, kurz gesagt, alles zusammen, was wir je gemacht haben.“

Über „Direction Of The Heart“ sagte Kerr: „Wie macht man eine Electro Rock-Platte mit Wohlfühl-Charakter in den schlimmsten Zeiten? ,Direction Of The Heart‘ ist das Ergebnis dieser Herausforderung. Wer hätte gedacht, dass wir so viel Spaß daran haben würden, es zu machen?“

Hier kann man sich die Single „First You Jump“ anhören:

