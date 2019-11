Gewinnen: „Das Pfefferminz-Experiment“-Fanboxen von Marius Müller Westernhagen

Das wird Sie auch interessieren





Marius Müller-Westernhagen hat am 8. November ein neues Studioalbum veröffentlicht: „Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1)“. Der Longplayer ist gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten und Multiinstrumentalisten Larry Campbell im legendären Dreamland Studio in Woodstock entstanden und schließt an die LP „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ an, durch die Müller Westernhagen 1978 seine Karriere begründete.

Das Video zu Westernhagen – „Das Pfefferminz-Experiment“

In „Das Pfefferminz-Experiment“ lässt der Düsseldorfer alles Überflüssige weg und bricht die Jahrzehnte-alten Songs auf ihr Wesentliches herunter, indem er sie an einigen Stellen ironisch verzerrt und anderen Stellen vollen Respekt erweist. „Die Lieder gehen heute viel tiefer, weil sie besser verstanden sind“, erklärt Westernhagen dazu.

Im Rahmen des Film Festival Cologne fand in Anwesenheit des Filmteams die Uraufführung der Dokumentation „Das Pfefferminz-Experiment“ statt. Shahin Shokoui, Agnesz Pakozdi und Chris Hegedus-Pennebaker haben Marius Müller-Westernhagen bei der Arbeit begleitet und die neuen, alten Songs filmisch in Szene gesetzt. Außerdem befragten sie ihn selbst über seine Wiederbegegnung mit dem Album sowie einige seiner Zeitgenossen – Joschka Fischer, Iris Berben, Hape Kerkeling, Jürgen Klinsmann u.a. – dazu, wie sie „Pfefferminz“ damals erlebt haben.

