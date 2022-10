Gewinnen: Das „Revolver“-Coverbild als Druck – signiert von Klaus Voormann

Das siebte Album der Beatles wird neu aufgelegt. Am 28. Oktober erscheint die Neuauflage von „Revolver“ in verschiedenen LP- und CD-Versionen sowie digital. In der Special Edition enthalten sind dabei auch zahlreiche Demoversionen und Session-Mitschitte.

Zu hören ist dabei etwa eine bisher unbekanntes, von John Lennon gesungenes Demo-Take von „Yellow Submarine“. Insgesamt sind 31 Outtakes und Demos enthalten. Dazu kommt eine EP mit den Non-Album-Singles „Paperback Writer“ und „Rain“ aus der „Revolver“-Zeit. Außerdem wurde das gesamte ursprüngliche Album von den Original-Vierspur-Mastertapes neu in Stereo gemixt.

Hier kann man sich den neuen Mix von „Taxman“ anhören:

Verlosung: Drei Drucke des „Revolver“-Coverbilds, signiert von Klaus Voormann

„Revolver“ erscheint am 28. Oktober 2022 als Neuauflage in verschiedenen Versionen. ROLLING STONE verlost dazu dreimal das berühmte Coverbild von Klaus Voormann als Offset-Druck im 60×60-cm -Format auf mattem 350g-Karton, signiert vom „fünften Beatle“ persönlich. Voormanns Unterschrift befindet sich, wie im Aufmacherbild dieses Artikels zu sehen, links unten.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Revolver“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 11. November. Viel Erfolg!