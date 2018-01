Gewinnen: „David Bowie. The Man Who Fell To Earth“

Mit der melancholischen Kunstfilm-Erzählung über einen Außerirdischen, der auf der Erde strandet, um dort nach Wasser für seinen wüstenartigen Heimatplaneten zu suchen, setzte Regisseur Nicolas Roeg nach „Performance“ (1970 – mit Mick Jagger) erneut auf die schauspielerischen Qualitäten eines Musikers. Die garstige Parabel über die Licht- und Schattenseiten des Ruhms schien David Bowie wie auf den Leib geschneidert. Gedreht wurde, anscheinend auch für den richtigen Spirit, zum großen Teil im staubtrockenen Albuquerque (New Mexico), wo es mehr UFO-Sichtungen gibt als sonst irgendwo auf der Welt.

Am Set herrschte trotz der komplexen Produktionsweise, für die Roeg seit „Walkabout“ (1971) bekannt war, eine ausgelassene, freundschaftliche Stimmung. Man frühstückte gemeinsam, verbrachte viel Zeit im Hotel, ließ sich zur eigenen Unterhaltung sogar Fats Domino ans Set kommen (der wiederum noch nie von Bowie gehört hatte).

Der nun seit einigen Wochen zum Budget-Preis erhältliche Bildband „David Bowie. The Man Who Fell To Earth“ zeigt neben qualitativ hochwertigen Filmstills, welche die flirrende Atmosphäre des hintersinnigen Werks außergewöhnlich gut in Erinnerung rufen, auch Fotos, die der Set-Fotograf David James (arbeitete u.a. für Steven Spielberg und begleitete auch die Dreharbeiten der neuen „Star Wars“-Filme) hinter den Kulissen schoss. Darauf wird deutlich, was die Beteiligten meinten, als sie einst von einer geradezu kommunitären Arbeitsweise berichteten. Überdies verdeutlicht sich, mit welcher Improvisationstechnik sich der einfallsreiche Filmmemacher Räume, Dinge, Gesten aneignete, um seine kapitalismuskritische Story entsprechend reizvoll und intellektuell herausfordernd zu gestalten.

„David Bowie. The Man Who Fell To Earth“ gewinnen

ROLLING STONE verlost gemeinsam mit TASCHEN insgesamt fünf Bände von „David Bowie. The Man Who Fell To Earth“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten: Wie heißt der Autor, der die Vorlage für „Der Mann, der vom Himmel fiel“ geschrieben hat? Übrigens: Bei taschen.com und in den Verlagsgeschäften in Berlin, Hamburg und Köln gibt es vom 25. bis 28. Januar Bände mit bis zu 75 % Rabatt zu kaufen.

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)