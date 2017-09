Gewinnen: David Crosby – „Sky Trails“

David Crosby befindet sich zur Zeit in einem kreativen Rausch. „Sky Trails“, das am Freitag (29. September) erscheint, ist sein drittes Album mit eigenem Material innerhalb von vier Jahren und lebt von seinem vollen Band-Sound mit tiefen, gefühlvollen Grooves. „Es ist ganz natürlich für mich”, sagt Crosby. „Ich habe mich in dem Bereich immer wohler gefühlt. Da ist Komplexität, Kniffligkeit und Subtilität in der Musik. Das mag ich.”

Der erste Song auf dem Album ist „She's Got To Be Somewhere", den Crosby und eine neunköpfige Band vor einiger Zeit in der „Tonight Show" zum ersten Mal gespielt haben. Fast eine Steely-Dan-Nummer – mit kräftigen Bläsern, ausufernden Gitarren und zarten Melodien. „Wir haben das nicht bewusst gemacht", sagt Crosby. „Es zieht uns ganz einfach in die Richtung, in die Donald Fagen geht. Ich habe Steely Dan von der ersten Note an geliebt."

ROLLING STONE verlost insgesamt drei Exemplare von David Crosbys neuer LP. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Crosby“ angeben.

