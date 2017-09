Gewinnen: David-Gilmour-Fan-Pakete zu „Live At Pompeii“

45 Jahre, nachdem David Gilmour von Pink Floyd „Live At Pompeii“ in dem dortigen römischen Amphitheater gefilmt hat, kehrte er 2016 für zwei spektakuläre Shows dorthin zurück.

Weiterlesen Gewinnen: David Crosby – „Sky Trails“ Wir verlosen insgesamt drei Exemplare der neuen LP von David Crosby. Die Konzerte waren Teil seiner Tour, mit der er sein Album „Rattle That Lock“ vorgestellt hat. Die Auftritte waren übrigens die ersten Rockkonzerte mit Publikum in dem steinernen römischen Amphitheater. An zwei Abenden standen 2.600 Menschen exakt dort, wo die Gladiatoren im ersten Jahrhundert n. Chr. ihre Kämpfe ausgetragen haben.

David Gilmour – „Live At Pompeii“

Nun erscheint der Konzertfilm, der dieses Gänsehaut-Ereignis eingefangen hat, Blu-ray/CD (erhältlich ab Freitag, 29. September). ROLLING STONE verlost dazu drei Fan-Pakete, jeweils bestehend aus der Blu-ray und einem T-Shirt (XL). Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Live At Pompeii“ angeben.

