Gewinnen: Deep Purple – neues Album „Whoosh!“ auf CD

Nächste Woche Freitag (14. August) erscheint das neue Album von Biffy Clyro. Aus diesem Anlass verlosen wir drei Tickets zum Livestream des Release-Konzerts.

Am 14. August erscheint „A Celebration Of Endings”, das neue Album von Biffy Clyro. Um das zu feiern, spielen die Schotten am 15. August in einer noch geheimen Location in Glasgow das komplette Album bei einer Release-Show, und auch ein kleines Best of-Set wird es geben. Es gibt einen Livestream dazu, den man per Ticket genießen kann. Und wir verlosen drei davon. Im April schlossen sich Biffy Clyro übrigens mit anderen Musikern in der BBC Radio 1 Live Lounge zusammen, um gemeinsam „Times Like These“ von den Foo Fighters zu covern, die Einnahmen der Singleverkäufe kamen den Covid-19-Hilfen von gemeinnützigen…