Gewinnen: „Der Himmel über Berlin“ – Collector’s Edition

Die Engel Damiel und Cassiel wandern durch das geteilte Berlin, beobachten die Menschen und lauschen ihren Gedanken. Als Damiel sich in die Trapezkünstlerin Marion verliebt, erwächst in ihm das Verlangen, selbst Mensch zu werden. Er gibt seine Unsterblichkeit auf, um das zu erleben, was Engeln vorenthalten bleibt: die irdische Existenz und die sinnliche Erfahrung des Menschseins…

Neue Edition von „Der Himmel über Berlin“

Am 29. Oktober 2017 jährte sich der Kinostart von „Der Himmel über Berlin“ zum 30. Mal. Die Wim-Wenders-Stiftung hat in diesem Zusammenhang ein umfangreiches Restaurierungsprojekt gestartet, um den Film bis ins Detail aufzubereiten und in 4K und Dolby 5.1 verfügbar zu machen.

Weiterlesen Gewinnen: Otis Redding – „Dock Of The Bay Sessions“ auf Vinyl Das unvollendete Werk des großen Otis Redding: Bei uns gewinnen. Am Donnerstag (17. Mai) erscheint der Film in verschiedenen Formaten neu und auch als limitierte Collector’s Edition. Sie beinhaltet zwei DVDs und eine Blu-ray, jeweils mit dem Film und allen Extras, ein 24-seitiges Booklet u.a. mit einem Text von Wim Wenders, das Filmposter, drei Artcards und eine CD mit der Selected Score Music von Jürgen Knieper und Laurent Petitgand.

ROLLING STONE verlost zwei Exemplare der Collector’s Edition von „Der Himmel über Berlin“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Der Himmel über Berlin“ angeben.

