Gewinnen: „Der Pate: Epilog – Der Tod des Michael Corleone“ auf Blu-ray

Ein semi-autobiografisches Drama über einen jungen Mann, der lernt seine Vergangenheit zu überwinden, um endlich erwachsen zu werden. Hier geht’s zum Gewinnspiel!

Mit dem Comedy-Drama „The King of Staten Island“ hat der US-amerikanische Regisseur und Drehbuchautor Judd Apatow den Comedian und Schauspieler Pete Davidson in einer semi-autobiografischen Rolle inszeniert. Zum Inhalt: „The King of Staten Island“ erzählt die Geschichte eines jungen Mannes namens Scott. Als er sieben Jahre alt war verlor er seinen Vater, ein New Yorker Feuerwehrmann, bei Löscharbeiten. Noch immer trägt er das Trauma in sich, das ihn bis heute daran hindert erwachsen zu werden und etwas aus seinem Leben zu machen. Er ist Mitte zwanzig, wohnt noch immer bei seiner Mutter und träumt davon Tattoo-Künstler zu werden. Wirklich voran…