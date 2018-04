Gewinnen: Derek Smalls „Smalls Change“ auf Doppel-Vinyl

Mit „Smalls Change“ veröffentlicht Derek Smalls von Spinal Tap am 04. Mai 2018 sein neues Solo-Album. Smalls, bürgerlich Harry Shearer und als „Simpsons“-Synchronsprecher ein Weltstar (u.a. Smithers, Mr. Burns, Skinner, Flanders und Kent Brockman), hat sich für seine Platte unzählige Gaststars gesichert: Joe Satriani, Chad Smith, Peter Frampton, Donald Fagen, Dweezil Zappa, Steve Vai, Rick Wakeman und einige mehr sind an Bord.

https://www.youtube.com/watch?v=BXk_3-f3Xjk&feature=youtu.be Video can’t be loaded: It Don’t Get Old – Derek Smalls (https://www.youtube.com/watch?v=BXk_3-f3Xjk&feature=youtu.be)

Der Bassist bewirbt seinen neuen Longplayer als „irgendwo zwischen ‚Rage Against The Dying Of The Light‘ und der eigenen Suche nach dem Licht.“

Gewinnen:

Wir verlosen „Smalls Change“ auf Doppel-Vinyl. Einfach Formular ausfüllen und „Smalls“ als Lösungswort eingeben. Einsendeschluss: 27. Mai 2018. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!

