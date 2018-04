Gewinnen: „Detroit“ auf Blu-ray und 4K-UHD

In seiner Rezension zu „Detroit“ von Kathryn Bigelow schreibt ROLLING-STONE-Autor Kevin Neuroth:

Kathryn Bigelows auf realen Ereignissen beruhender Film „Detroit“ spielt im Juli 1967. Fünf Tage lang kommt es in der Industriestadt im Mittleren Westen der USA zu schweren Krawallen, nachdem die Polizei einen ohne Schankerlaubnis betriebenen Nachtclub gestürmt, die ausschließlich afroamerikanischen Besucher brutal auf die Straße gezerrt und allesamt verhaftet hat. Bald bildet sich draußen eine riesige Menschenmenge, um gegen die rassistische Willkür zu protestieren, es fliegen Steine, Fensterscheiben zerbrechen. Als Zuschauer wird man in das unübersichtliche Inferno hineingeworfen. Mit wackeliger Handkamera und einer aus Sirenen und Gebrüll bestehenden Geräuschkulisse erzeugt Bigelow hier eine immersive Atmosphäre, in der es keine Distanz zum Geschehen gibt.

Wie schon bei ihren letzten beiden Filmen, „The Hurt Locker" und „­Zero Dark Thirty", stammt das Drehbuch zu „Detroit" von Mark Boal, dem es erneut gelingt, dokumentarisches Rohmaterial in eine zwingende Spielfilmform zwischen Thriller und Drama zu übersetzen. Im Zentrum von „Detroit" steht eine klaustrophobische Sequenz, die im innerstädtischen Algiers Motel spielt. Nachdem ein Auftritt der Soul­gruppe The Dramatics wegen der Unruhen abgesagt wurde, sucht deren Sänger, ­Larry Reed (Algee Smith), hier mit seinem Freund Fred (Jacob Latimore) über Nacht Zuflucht.

Wütend und humanistisch

Doch kurz dar­auf stürmt die Polizei, angeführt von dem aggressiven Krauss (Will Poulter), das Gebäude. Bigelow inszeniert die Geschehnisse im Algiers Motel mit nervenzerfetzender Drastik und stellt die Zuschauer so implizit vor die Frage, was unerträglicher sei: diese Bilder anzusehen – oder vor der rassistischen Gewalt die Augen zu verschließen. Seine einschneidende Wirkung bezieht der Film jedoch vor allem durch die feinfühlige Figuren­zeichnung und ein vielfältiges Ensemble, das den Ereignissen eine gesamtgesellschaftliche Dimension gibt. „Detroit“ ist ein wütender und zugleich humanistischer Film, der die individuellen Verwüstungen zeigt, die struktureller Rassismus anrichtet.

„Detroit“ ist mit aufschlussreichem Bonusmaterial – darunter verschiedene Featurettes wie „Die Wahrheit von Detroit“, „Die Besetzung von Detroit“, „Die Invasion von Detroit“, „Die Hoffnung von Detroit“, „Damals und heute“ und dem Musikvideo „Grow“ mit Algee Smith und Larry Reed – als DVD, Blu-ray und 4K UHD mit HDR, ab dem 05. April 2018 im Handel erhältlich.

Zum Heimkinostart von „Detroit“ verlost ROLLING STONE 2 x Blu-ray und 2 x 4k UHD des Films. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Detroit“ angeben.