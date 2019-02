Gewinnen: „Die Geiselnahme“ mit Julianne Moore auf DVD und Blu-ray

Zum Heimkinostart von „Die Geiselnahme“ mit Julianne Moore und Ken Watanabe verlost ROLLING STONE Packages mit DVDs und Blu-rays. Das Geiseldrama erscheint am 22. Februar 2019 auf DVD, Blu-ray und digital im Verleih von DCM.

Basierend auf dem Bestsellerroman „Bel Canto“ von Ann Patchett, der sich das Geiseldrama in der japanischen Botschaft in Lima im Jahre 1996 als Grundlage nahm, gerät im Thriller ein illustrer Kreis an Diplomaten rund um eine gefeierte Operndiva in die Fänge von Guerillakämpfern. Doch in einer schier ausweglosen Situation verliert diese Gruppe von Gefangenen und Geiselnehmern nie das, was sie vereint: Ihre Menschlichkeit.

Kooperation

