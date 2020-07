Gewinnen: Die komplette Serie, inklusive finaler Staffel von „THE AFFAIR“ auf DVD

Zum Heimkinostart am 28. Mai verlosen wir den starbesetzten Kriminalfilm „MOTHERLESS BROOKLYN“ fünf mal als Blu-ray.

Handlung Es ist 1954. In New York wird Frank Minna, auch bekannt als „König von Brooklyn“ ermordet. Privatdetektiv Lionel Essrog versucht den Mord an seinem Freund und Mentor aufzuklären. Der Ermittler leidet allerdings unter dem Tourette-Syndrom und hat somit oft mit unkontrollierbaren Muskelzuckungen zu kämpfen. In einem Nachtclub stoßt Essrog auf eine junge Frau namens Laura Rose, die Proteste gegen den Immobilienhai Moses Randolph anführt. Dieser lässt Stadtgebiete zu Slums erklären, damit er sie anschließend abreißen lassen und dort eine Schnellstraße bauen kann. Seinen Bruder Paul schlägt und erniedrigt Randolph pausenlos, weswegen sich dieser bald dazu entschließt die Seiten zu…