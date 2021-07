Gewinnen: Doku „Tina“ auf Blu-ray

Mit „Tina“, der im Mai 2021 bei der Berlinale Premiere feierte, erschien dieses Jahr ein berührender Dokumentarfilm über das facettenreiche Leben der „Queen of Rock’n’Roll“ Tina Turner. Seit dem 08. Juli ist der Film digital, sowie auf DVD und Blu-Ray erhältlich. Anlässlich des Release verlosen wir die gefeierte Doku auf Blu-Ray.

Die Dokumentation beleuchtet Leben und Karriere Tina Turners, die als Anna Mae Bullock im USA der Fünfziger ihre ersten Schritte in der Musikszene machte „Mein Traum ist es, die erste schwarze Rock’n’Roll-Sängerin zu werden, die Arenen füllt wie die Stones“, sagte Turner einst. Heute hat die Sängerin trotz schwieriger Lebensumstände und zahlreicher Rückschlage alles erreicht, was im Musikgeschäft zu holen ist.

Von Hits wie „The Best“ und „What’s Love Got Do With It“, von Turners Partnerschaft mit Musiker Ike Turner und von ihrer Zuwendung zum Buddhismus berichtet nicht nur Sängerin selbst in der Doku. Auch berühmte Weggefährtinnen wie Oprah Winfrey und Angela Bassett melden sich in dem von HBO produzierten Film zu Wort.

Zum Release von „Tina“ am 08. Juli 2021 hier Blu-Rays gewinnen:

Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und als Lösung „Tina“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 31.07.2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.