Gewinnen: „Downton Abbey“ alle Staffeln in der Komplettbox und der Film als Blu-ray

Die britische Serie „Downton Abbey“ rund um das Schicksal der Adelsfamilie der Crawleys zählt zu den großen Kritikerlieblingen und besitzt Fans weltweit. Das Historiendrama zeigt ein Bild der britischen Gesellschaft am Anfang des 20. Jahrhunderts, in denen sich Stände, Familienzugehörigkeit und Traditionen langsam im Wandel befinden. Insgesamt umfasst „Downton Abbey“ sechs Staffeln und im September 2019 kam der dazugehörige Film in die Kinos, der am 30. Januar auf DVD und Blu-ray erhältlich ist.

