Gewinnen: Drei „Wish“-Plakate von The Cure

Foto: Getty Images, Francesco Prandoni. All rights reserved.

The Cure, Mailand, 04. November 2022

Am 25. November erscheint die Anniversary-Edition des The-Cure-Albums „Wish“, welches von Robert Smith und Miles Showell in den Abbey Road Studios neu gemastert wurde. Zum 30. Geburtstag verlost ROLLING STONE drei Poster zur Platte.

Die Deluxe-Edition zum Plakat

Das Bundle ist ab Ende November sowohl auf CD als auch als Vinyl erhältlich. Zusätzlich zum geremasterten „Wish“ werden 21 bisher unveröffentlichte Demos, darunter vier Gesangsdemos aus dem Jahr 1990 und siebzehn Instrumentaldemos aus dem Jahr 1991 enthalten sein.

Zudem befinden sich auf der Deluxe-Edition vier Tracks der 1993 veröffentlichten Mail-Order-Kassette „Lost Wishes“. Ebenfalls enthalten sind der noch unveröffentlichte Song „A Wendy Band“ aus den Manor Studio Sessions von 1992, ein Mix zu „From The Edge Of The Deep Green Sea“ sowie fünf 12″-Tracks. Den Abschluss des Sets bildet eine unveröffentlichte Live-Version von „End“ aus Paris Bercy im Oktober 1992.

„Wish“ – die neunte Platte von The Cure

Das neunte Werk der Band ist 1992 erschienen und wurde von David M. Allen und Robert Smith produziert. Als Single-Auskopplungen wurden „High“, „A Letter to Elise“ und „Friday I’m in Love“ veröffentlicht. Mit „Wish“ erzielte die Gruppe weltweit den größten Charterfolg und die Single „Friday I’m in Love“ gilt als eines ihrer bekanntesten Stücke.

Verlosung: Drei Plakate zur Neuauflage von „Wish“

Zum 30. Geburtstag von „Wish“ verlost ROLLING STONE drei zugehörige Poster.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Wish“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 23. November. Viel Erfolg!