Gewinnen: „Ein Becken voller Männer“ auf Blu-ray

Das furiose Spektakel mit aufwendigen Effekten und Action-Szenen ist ab dem 30. Oktober auf 4K Ultra HD, Blu-ray und DVD erhältlich, seit dem 03. Oktober bereits als Download.

„Godzilla 2 - King of the Monsters“ ist die Fortsetzung des Kinoerfolgs „Godzilla“ von 2014 und packt die Zuschauer von Minute eins mit zerstörerischer Wucht und imposanten visuellen Effekten: Im zweiten Teil des „Godzilla“-Franchise erwecken 17 Gott-gleiche Kreaturen zum Leben. Schnell wird klar, dass im Überlebenskampf Godzilla sich als kleinstes Problem erweist und im Kampf um die Existenz unkonventionelle Bündnisse eingegangen werden müssen. „Godzilla 2: King of the Monsters“ ist ab dem 30. Oktober auf 4K Ultra HD, Blu-ray und DVD erhältlich, seit dem 03. Oktober bereits als Download. Der Trailer zu „Godzilla 2: King of the Monsters“ https://www.youtube.com/watch?v=Jg9iovfhprc ROLLING…