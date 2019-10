Gewinnen: Ein Sony-Xperia-10-Smartphone zum Kinostart von „Das perfekte Geheimnis“ plus 1×2 Tickets

Das wird Sie auch interessieren





Drei Frauen. Vier Männer. Sieben Telefone. Eine Frage: Was ist dein Geheimnis? Als die Freunde bei einem Abendessen über Ehrlichkeit diskutieren, entschließen sie sich kurzerhand zu einem Spiel: Alle legen ihre Smartphones auf den Tisch, und alles, was reinkommt, wird geteilt. Was als harmloser Spaß beginnt, artet bald zu einer zwischenmenschlichen Katastrophe aus – voller überraschender Wendungen und delikater Offenbarungen. Denn in dem scheinbar perfekten Freundeskreis gibt es mehr Geheimnisse und Lebenslügen, als man dachte.

Der offizielle Trailer zu: „Das perfekte Geheimnis“

Die sieben Hauptdarsteller Elyas M’Barek, Florian David Fitz, Jella Haase, Karoline Herfurth, Frederick Lau, Wotan Wilke Möhring und Jessica Schwarz präsentieren mit Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin ein Remake des italienischen Kinofilms PERFETTI SCONOSCIUTI von Paolo Genovese aus dem Jahr 2016.

Wir verlosen 1×2 Kinogutscheine sowie ein Sony-Xperia-10-Smartphone.

Produktbeschreibung: „Mit seinem schlanken, randlosen Design überzeugt es optisch wie auch funktional: Es liegt perfekt in der Hand und lässt sich mit dem seitlichen Fingerabdrucksensor unkompliziert und schnell entsperren. Mit zweifachem optischem Zoom ausgestattet, lassen sich mit der Dual-Kamera des Xperia 10 Plus auch weiter entfernte Motive gestochen scharf festhalten. Im Bokeh-Modus gelingen beeindruckende Porträtaufnahmen und für perfekte Selfies sorgt die 8 Megapixel-Frontkamera.“

Einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Geheimnis“ eingeben. Teilnahmeschluss ist der 17. November 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.