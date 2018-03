Gewinnen: „Empire Staffel 3“ auf DVD

Das ist passiert Becky (Amanda Seyfried) platzt die Hutschnur, als sie Wind davon bekommt, dass ihr drogenabhängiger Gatte mit einem anderen Mädchen in den Federn liegt. Sahen wir sie in Episode fünf noch glückselig und stoned in den Himmel blickend, so verändert sich ihr Gesichtsausdruck nun zu einem giftgeifernden, vom Koks angetriebenen Höllenblick. Kurzerhand schnappt sie sich den Wagen ihrer Mutter Shelly (Mädchen Amick) sowie eine Waffe und stürmt auf das vermutete Liebesnest zu. Als Becky dort niemanden antrifft, knallt sie trotzdem ein paar Kugeln ab. Und die entfesselte Lynch-Kamera, die sich ihren Weg über Highways, in Ohren, Schatullen und…