Gewinnen: „Equinoxe Infinity“ von Jean-Michel Jarre auf Vinyl

Am 16.November 1978 erschien „Equinoxe“ von Jean-Michel Jarre. Auf den Tag genau vierzig Jahre später ist nun sein Nachfolger „Equinoxe Infinity“ erschienen.

Jarre schrieb in den letzten 50 Jahren gleich mehrfach elektronische Musikgeschichte. Zuletzt feierte er sein eigenes Werk mit einer 41 Tracks umfassenden Best Of („Planet Jarre – 50 Years Of Music“). 1978 komponierte er ganz bewusst ein Album, das die Musik unserer Zukunft widerspiegeln sollte. Als tragendes Element ging es auf „Equinoxe“ um die so genannten „Watchers“ (die Beobachter), die auf dem ursprünglichen Album-Cover in unendlicher Zahl zu sehen waren. Diese Watchers waren 1987, in einer aufstrebenden Zeit von Technik und Neuerungen, ein Symbol für Maschinen die uns beobachten. Eine schaurige Vision im Spiegel von George Orwell und noch vor allgegenwärtiger Kameraüberwachung und Google.

Mensch vs. Maschine

Auf „Equinoxe Infinity“ führt Jean-Michel Jarre diesen Gedanken nun fort. Es erscheint gleich mit zwei Covern von Künstler Filip Hodas. Die eine Version verkörpert eine Zukunft, in der der Mensch in Einklang mit der Natur lebt. Die andere Version zeigt die Zerstörung, die Maschinen und Menschen über den Planeten bringen könnten.

Für Jarre ist das Thema künstliche Intelligenz und der daran möglicherweise anschließende Konflikt „Mensch vs. Maschine“ das wichtigste und brisanteste Thema für die Menschheit der Zukunft. Für seine Gedanken wurde Jarre 2017 mit der „Stehen Hawkings Medal for Science“ ausgezeichnet. „Equinoxe Infinity“ ist der Soundtrack für diese zweiseitige Zukunftsvision.

