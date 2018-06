Gewinnen: Eric Clapton – Soundtrack zu „Life In 12 Bars“

„Life In 12 Bars“ erscheint am 08. Juni in verschiedenen Formaten (2CD, Download und 4LP) und beinhaltet neben zahlreichen Klassikern auch fünf exklusive, bisher unveröffentlichte Songs. Auf dem Soundtrack-Album „Life In 12 Bars“ sind unter anderem Aufnahmen von und mit The Yardbirds, John Mayall & the Bluesbreakers, Cream, Blind Faith, Derek and the Dominos, The Beatles, Aretha Franklin, Muddy Waters sowie zahlreiche Solosongs des heute 72-Jährigen zu hören.

Eric Clapton: „Life In 12 Bars“

Abgerundet wird die Soundtrack-LP mit gleich zwei bis dato unveröffentlichten Solosongs von Clapton aus dem Jahr 1974: Bob Marleys „I Shot The Sheriff“ in voller Länge (aufgenommen während der Sessions zu „461 Ocean Boulevard“) und eine Live-Aufnahme von „Little Queenie“, jenem Chuck-Berry-Klassiker, der in der Long Beach Arena im Juli 1974 während Claptons Comeback-Tour anlässlich der Veröffentlichung von „461 Ocean Boulevard“ entstanden ist.

Der Dokumentarfilm „Life In 12 Bars“ von Regisseurin Lili Fini Zanuck („Miss Daisy und ihr Chauffeur“) zeichnet ein zutiefst persönliches Bild des Gitarristen, der zuletzt vor knapp zwei Jahren sein 23. Studioalbum „I Still Do“ veröffentlicht hat. Am 29. Juni erscheint der Film auf DVD, Blu-ray und VoD.

John Mayall With Eric Clapton - "Blues Breakers" (Decca, 1966): Auf dem Cover mimt Clapton den trotzig dreinschauenden Bengel, der in einem Kinder-Comic der Reihe "Beano" blättert. Mehr Energie zeigte er mit knapp 21 Jahren an der Gibson Les Paul. Viel besser wurde es nicht mit dem britischen Blues auf den Spuren früher Idole wie Buddy Guy. Freddie-King-oder Mose-Allison-Cover harmonieren mit John-Mayall-Songs und dem Clapton-Co-Write "Double Crossing Time", das er als Sänger aber lieber noch dem Chef überließ. Nur für Robert Johnsons "Ramblin' On My Mind" traute Clapton sich erstmals ans Mikro -ähnlich widerwillig wie beim Foto-Shooting für die Hülle.  Fotostrecke: Die besten Alben von Eric Clapton

