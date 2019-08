Gewinnen: „F Is For Family“ auf Blu-ray

Back to the seventies: „F Is For Family“

Familienoberhaupt Frank Murphy genießt die Vorteile, die sich ihm als Mann in den frühen 70ern im Land der unbegrenzten Möglichkeiten so bieten. Dabei kollidieren seine Vorstellungen einer perfekten Welt jedoch immer öfter mit denen seiner Familienmitglieder. Ehefrau Sue emanzipiert sich, die drei Kinder rebellieren. Reichlich Zündstoff ist vorprogrammiert…

US-Comedy-Star Bill Burr seziert zusammen mit Michael Price, einem der Produzenten der „Simpsons“, eine Zeit, in der Männer noch echte Männer sein durften.

Serie auf Amazon.de kaufen

Anzeige

Inspiriert von seiner eigenen Kindheit wirft er einen schwarhumorigen Blick auf die US-Vorstadt in den wilden 70ern. Seine scharfsinnigen Beobachtungen sind mit einem anarchischen Witz ausgestattet und spiegeln natürlich auch unsere Zeit. In den Sprechrollen sind neben Bill Burr zahlreiche Hollywood-Stars wie Laura Dern, Sam Rockwell und Justin Long zu hören.

ROLLING STONE verlost insgesamt drei Exemplare von Staffel 1 von „F Is For Family“ auf Blu-ray. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „F Is For Family“ angeben.

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)



Edel Edel