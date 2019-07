Gewinnen: Fan-Pakete und Konzertkarten für Duff McKagan

Nach erfolgreicher Reunion-Tournee mit der Fast-Originalbesetzung von Guns N’Roses steht Bassist Duff McKagan auch mit eigenem Material wieder auf der Bühne. Mit seinem von Country-Sänger Shooter Jennings produzierten Album „Tenderness“ kommt er im August sogar für drei Termine nach Deutschland.

In Berlin wird der 55-Jährige am 23.8.19 im Astra, in Köln am 26.8.19 im Gloria Theater und in Mannheim am 27.8.19 in der alten Feuerwache zu sehen sein.

ROLLING STONE verlost 2×2 Tickets pro Stadt, signierte Lithographien und die neue LP „Tenderness“ von Duff McKagan. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Duff McKagan + Stadt“ (also z.B. Berlin angeben.

