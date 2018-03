Gewinnen: Fan-Pakete von „Mord im Orientexpress“

Wer nicht campen will, kann nun zu limitierten Tagestickets greifen. Seit Mittwoch im Angebot.

Rock am Ring und Rock im Park 2018: Tagestickets im Angebot

Stephen Hawking war nicht nur ein genialer Astrophysiker, sondern auch der berühmteste (und unterhaltsamste) Wissenschaftler seiner Generation. Das bewiesen Gastauftritte bei den „Simpsons“, in „Big Bang Theory“ und die eine oder andere Gesangseinlage.

Stephen Hawking, einer der bedeutendsten Wissenschaftler aller Zeiten, ist tot. So nimmt die Welt Abschied vom legendären Astrophysiker.

„Wir müssen alle Weltbürger werden“: Für eine U2-Tournee sprach Stephen Hawking eine Rede ein, in der er die Menschen ermuntert, für ein friedliches Miteinander selbst aktiv zu werden.

Western von Neil Young und Daryl Hannah: „Paradox“ hat einen Netflix-Starttermin + Soundtrack-Album

Den 23. März im Kalender anstreichen: Dann läuft „Paradox“ auf Netflix an, gedreht von Daryl Hannah und mit Neil Young und Willie Nelson in den Hauptrollen. Am selben Tag veröffentlicht Young den dazugehörigen Soundtrack