Gewinnen: Fan-Pakete zu „Der Hauptmann“

U2 : Trifft Bono in Berlin Angela Merkel? „FAZ“-Appell für mehr Europa

Am 31. August (Freitag) und 01. September (Samstag) spielen U2 im Rahmen ihrer „Songs of Experience“-Tour in der Mercedes-Benz-Arena in Berlin. Der Besuch in der Hauptstadt wird für Sänger Bono auch eine politische Mission.