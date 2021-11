Gewinnen: Fan-Pakete zu „Freaky“

Kathryn Newton als „The Butcher“ in Millie Kessler Körper in der Horrorkomödie „Freaky“

Ein berüchtigter Serienmörder namens Blissfield Butcher (Vince Vaughn) treibt sein Unwesen und tut, was ein Serienmörder nunmal tut: Morden. Er hat den unscheinbaren Teenager Millie (Kathryn Newton) als sein nächstes Opfer ins Auge gefasst. Durch einen uralten Fluch tauschen die beiden urplötzlich und ungewollt ihre Körper – Millie wird zum Killer, der Blissfiled Butcher zum Highschool-Girl.

Vince Vaughn verkörpert fortan ein schüchternes Mädchen im Teenageralter im Körper eines erwachsenen Mannes, was des Öfteren mal an das Jugendwort 2021 erinnert, für einige aber gute Unterhaltung verspricht. Kathryn Newton ist nun das Böse in Person und lässt in ihrer Rolle ordentlich Kunstblut sprießen. Zwei völlig unterschiedliche Persönlichkeiten innerhalb eines Films zu verkörpern, ist mit Sicherheit keine leichte Aufgabe.

Hier den offiziellen Trailer zu „Freaky“ ansehen:

„Eine pechschwarze Verwechslungskomödie“ sei „Freaky“ – produziert von Jason Blum („Halloween“, „The Purge“) und Regisseur Christopher Landon („Happy Deathday“, „Paranormal Activity“). Vince Vaughn wurde für seine Rolle im Film bei den MTV Movie & TV Awards 2021 für die „Beste verängstigte Schauspielleistung“ nominiert. Bei der Saturn-Award-Verleihung 2021 wurde „Freaky“ ebenfalls als „Bester Horrorfilm“ nominiert.

Zum Heimkinostart von „Freaky“ digital und auf Blu-ray & DVD gibt es exklusive Fanpakete zu gewinnen:

Zu gewinnen gibt es je ein von drei Sets, bestehend aus der Blu-ray des Films und einem „Freaky“-Hoodie sowie Blumhouse-Überraschungsfilmen auf Blu-ray.

Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Wer spielt eine der Hauptrollen in „Freaky“?

Kathryn Mayorga

Kathryn Yusoff

Kathryn Newton

Teilnahmeschluss ist der 04.11.2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Ihre Lösung