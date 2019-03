Gewinnen: Fan-Pakete zu „Iron Sky: The Coming Race“

Wir haben zum 50. Jubiläum der Rolling Stones die Redaktion nach ihren Lieblingssongs der Stones gefragt. Mit dabei sind z. B. "Before They Make Me Run", "Gimme Shelter", "Paint It Black" und "Ventilator Blues".

Maik Brüggemeyer: "Before They Make Me Run" Für mich sind die Rolling Stones keine Song-, sondern eine Soundband. In Martin Scorseses "Shine A Light" kann man sehen, was für eine wacklige Konstruktion dieser Stones-Sound eigentlich ist. Die Band orientiert sich nicht am Takt, den der Schlagzeuger vorgibt, sondern an der Rhythmusgitarre. Und je malader und unberechenbarer Keith Richards mit dem Alter wird, desto unwahrscheinlicher scheint es, dass das funktioniert. Manchmal muss Ron Wood einspringen, und das führt zu seltsamen Verschiebungen und Überlagerungen. Erinnert an die Doppelsechs im modernen Fußball. Das ist Postrock in Reinform! Naja, fast. Der vorne herumgockelnde Jagger…