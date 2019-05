Gewinnen: Fan-Pakete zu „John Wick: Kapitel 3“

ROLLING STONE verlost im Rahmen der „Learn To Let Go“-Tour Tickets – Im Juni und August 2019 kommen Welshly Arms für vier Konzerte auf Club-Tour nach Deutschland.

ROLLING STONE verlost 3x2 Tickets für die „Learn To Let Go“-Tour von Welshly Arms. Die Band kommt für eine Club-Tour nach Deutschland. Das Sextett aus Cleveland/Ohio, das erst 2015 mit „Welshly Arms“ sein Debütalbum veröffentlichte, bewies in der Vergangenheit viel Mut zu künstlerischer Großspurigkeit und brachte 2017 mit „Legendary“ eine Single heraus, die international großen Anklang fand. https://www.youtube.com/watch?v=Z2CZn966cUg Nach einem sehr erfolgreichen letzten Jahr im Zuge von „No Place Is Home“ meldete sich die Band Anfang 2019 mit der neuen Single „Learn To Let Go“ zurück und setzt damit ihre Tradition großer Hymnen fort. Im Juni und August 2019 kommen Welshly…