Gewinnen: Fan-Pakete zu „Judy“

Neben den Neuinterpretationen der Westernhagen-Klassiker ist auch eine 90-minütige Dokumentation zur Entstehung des Albums in der Box enthalten – inklusive Interviews mit ehemaligen Wegbegleitern wie Joschka Fischer, Iris Berben, Hape Kerkeling und Jürgen Klinsmann.

Marius Müller-Westernhagen hat am 8. November ein neues Studioalbum veröffentlicht: „Das Pfefferminz-Experiment (Woodstock Recordings Vol. 1)“. Der Longplayer ist gemeinsam mit dem Grammy-prämierten Produzenten und Multiinstrumentalisten Larry Campbell im legendären Dreamland Studio in Woodstock entstanden und schließt an die LP „Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz“ an, durch die Müller Westernhagen 1978 seine Karriere begründete. Das Video zu Westernhagen - „Das Pfefferminz-Experiment“ https://www.youtube.com/watch?v=IXVBMFjlOao In „Das Pfefferminz-Experiment“ lässt der Düsseldorfer alles Überflüssige weg und bricht die Jahrzehnte-alten Songs auf ihr Wesentliches herunter, indem er sie an einigen Stellen ironisch verzerrt und anderen Stellen vollen Respekt erweist. „Die Lieder gehen heute viel…