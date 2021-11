Gewinnen: Fan-Pakete zu „Kings of Hollywood“

Erst im vergangenen Jahr ging die Action-Komödie „Kings of Hollywood“ weltweit in den Kinos an den Start. Schon die Besetzung dürfte viele Kino-Fans vor die Leinwände gelockt haben. Neben Scrubs-Star Zach Braff sind mit Morgan Freeman, Robert DeNiro und Tommy Lee Jones waren drei echte Hollywood-Urgesteine an der Produktion beteiligt.

Die Filmproduzenten Max Barber (Robert De Niro) und Walter Creason (Zach Braff) haben einen gewaltigen Schuldenberg beim Gangsterboss Reggie Fontaine (Morgan Freeman) angehäuft. Auf der Suche nach Möglichkeiten um die Schulden schnell zu begleichen kommt den beiden eine unerwartete Idee: Versicherungsbetrug. Sie engagieren kurzerhand den abgehalfterten Schauspieler Duke Montana (Tommy Lee Jones) für ein Scheinprojekt. Vom Plan der Produzenten, während der Dreharbeiten für Montanas plötzlichen Tod zu sorgen, weiß dieser natürlich nichts. Doch haben die Produzenten auch nicht mit eingerechnet, wie zäh der alte Schauspieler ist…

„100 Filmklassiker des 20. Jahrhunderts“ ist die ultimative Anthologie kinematographischer Glanzlichter im praktischen Format des Taschen-Verlags. In dieser Kompilation filmischer Meisterwerke steht Noir neben New Wave, Slapstick folgt auf Tragödie. Ein umfassender und inspirierender Führer zu den Filmjuwelen des 20. Jahrhunderts.

