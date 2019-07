Gewinnen: Fan-Pakete zu „König der Löwen“

Der Jägermeister-Platzhirsch feiert beim Wacken Open Air seinen Saison-Abschluss. Er erhält dafür dieses Jahr ein gigantisches Shirt bestehend aus Band-T-Shirts der Fans.

Unter dem Titel „Dein Shirt für den Hirsch“ haben Jägermeister und EMP Fans dazu aufgerufen, dem 20 Meter hohen Hirsch ein eigenes Band-Shirt zu spendieren. Der Clou: Es besteht aus zusammengestickten Shirts der Teilnehmer. Die beiden Marken hatten ihre Fans dazu aufgerufen, Shirts einzuschicken und so Teil des Abschiedsgewandes des Platzhirschs zu werden. Der Platzhirsch steht in diesem Jahr nach vier Festival-Teilnahmen das letzte mal auf dem Wacken. Innerhalb von 48 Stunden waren so viele Shirts eingegangen, dass der Aufruf vorzeitig gestoppt wurde. Vom 1. bis 3. August kann die einmalige Attraktion dann gemeinsam mit 75.000 Besuchern auf dem Wacken…