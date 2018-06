Gewinnen: Fan-Pakete zu „Maze Runner – Die Auserwählten in der Todeszone“

ROLLING STONE verlost ein exklusives VIP-Paket für das Konzert der Rolling Stones am 22.06.2018 in Berlin

Im Rahmen ihrer „NoFilter“-Tour kommen die Rolling Stones für zwei Konzerte auch nach Deutschland. Die beiden Stationen sind Berlin und Stuttgart, das Berlin-Konzert ist allerdings schon ausverkauft. Doch ROLLING STONE hat noch Karten und verlost ein exklusives VIP-Paket inklusive Meet & Greet mit den Rolling Stones. Einmal Mick Jagger, Keith Richards & Co. ganz nahe sein und ihnen die Hand schütteln – was für viele Fans nur ein Traum bleibt, wird für einen Gewinner inklusive Begleitperson bald Realität. Verlosung: VIP-Paket für die Rolling Stones in Berlin Das VIP-Paket besteht aus folgenden Inhalten: 1x 2 VIP-Tickets (inkl. VIP-Sitzplatz und Zugang zur…