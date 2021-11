Gewinnen: Fan-Pakete zu „Nobody“

Hutch Mansell ist ein typischer Niemand, ein Nobody. Eine Frau, zwei Kinder, ein freistehendes Einfamilienhaus in einem wohl behüteten Vorstadtbezirk. Er genießt den privilegierten gesellschaftlichen Status jenes 08/15-cis-Mannes, wahrgenommen wird er von anderen trotzdem – oder auch genau deswegen – nicht. Wortlos erträgt der Ehemann und Vater die Demütigungen, die ihm im Alltag begegnen. Er nimmt sie wortlos hin und schluckt sie herunter.

„Doch als sein Töchterchen bei einem Diebstahl ihr heißgeliebtes Katzenarmband verliert, platzt ihm – für alle überraschend – der Kragen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Daddy wird also sauer, ist nebenbei pensionierter Auftragsmörder der US-Geheimdienste und fühlt sich von harten Gangsterbossen ordentlich auf den Schlips getreten. Don’t fuck with daddy’s daughters.

Ilya Naishuller führte bei „Nobody“ Regie und zeigt Emmy-Gewinner Bob Odenkirk, wie seine Fans ihn bisher kaum gesehen haben. Was man aber schon mal gesehen hat, einem zumindest bekannt vorkommen könnte, ist der Plot des Films. Kein Wunder, denn Naishuller ist auch der Autor von „John Wick“ – beide Actionstreifen verzeichnen deutliche Parallelen. „Nobody“ nimmt sich selbst aber nicht zu ernst und fördert lieber Unmengen an Referenzen, statt bloß zu kopieren. Auch die Macher von „Deadpool“ sind an „Nobody“ beteiligt gewesen. Damit sollte fast klar sein, was eine*n erwartet.

