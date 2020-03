Grusel-Schocker „Scary Stories To Tell In The Dark“

Amerika, 1968: In der Kleinstadt Mill Valley feiert man die Nacht der Nächte des Gruselns. Und was wäre an Halloween passender, als ein angebliches Geisterhaus auszukundschaften? Genau das beschließt eine Gruppe von Jugendlichen und dringt in das verlassene ehemalige Anwesen der Familie Bellows am Rande der Stadt ein. Dort entdecken die Teenager in einem Verlies ein mysteriöses handgeschriebenes Buch mit schaurigen Erzählungen, verfasst von einer gewissen Sarah Bellows. Sie nehmen es mit, ohne zu ahnen, welches Unheil sie damit heraufbeschwören. Denn das Werk ist noch lange nicht vollendet, und neue Geschichten erwecken die schrecklichsten Alpträume zum Leben…

„Scary Stories To Tell In The Dark“ basiert auf der Buchreihe von Alvin Schwartz und wurde von Guillermo del Toro („Shape Of Water“) produziert und von André Øvredal („The Autopsy of Jane Doe“) inszeniert.

ROLLING STONE verlost zum Heimkinostart am 12. März drei Fan-Pakete, bestehend aus jeweils einer Blu-ray des Films und einem Turnbeutel. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „Scary Stories“ angeben.

Gewinnen: Fan-Pakete zu „Scary Stories To Tell In The Dark“

