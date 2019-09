Foto: HBO. All rights reserved.

In Staffel 3 der HBO Serie „True Detective“ vertieft sich das Rätsel um ein abschreckendes Verbrechen im Herzen der Ozarks über drei Jahrzehnte hinweg. Mahershala Ali spielt Wayne Hays, einen pensionierten Detektiv, der seit 35 Jahren von einem Fall geplagt wird, in dem 1980 zwei Kinder in West Finger, Arkansas, verschwunden sind. Während der alternde Hays über die Ermittlungen mit dem Produzenten eines Dokumentarfilms nachdenkt, werden Details über den Fall und die Hays heimsuchende Vergangenheit enthüllt. Mit dabei sind Stephen Dorff, Carmen Ejogo und Scoot McNairy.

Erfolgsautor Nic Pizzolatto knüpft mit der dritten Staffel von „True Detective“ nach der eher umständlichen zweiten Season an die außergewöhnliche Atmosphäre und das unheimliche Setting der ersten Staffel an, die vor fünf Jahren weltweit begeisterte Zuschauer in ihren Bann zog. Zum Heimkinostart (ab sofort auf DVD und Blu-ray erhältlich) gibt es bei uns zwei Fan-Pakete zu gewinnen. Darin findet sich jeweils eine Blu-ray der Serienstaffel sowie eine „Fujifilm Instax Wide 300“-Sofortkamera + Fotofilm.

Gewinnen: Fan-Pakete zu „True Detective- Staffel 3"

Foto: Fujifilm. All rights reserved.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „True Detective – Staffel 3" angeben.

