Gewinnen: Fan-Pakete zu „West Side Story“

Ansel Elgort als Tony und Rachel Zegler als Maria in „West Side Story“

Der Oscar-Preisträger Steven Spielberg schlägt wieder zu. Der Regisseur meldet sich mit einer Neuverfilmung des Musical-Klassikers „West Side Stroy“ zurück. Die Neuverfilmung kommt am 9. Dezember in die deutschen Kinos. Das Drehbuch stammt von Pulitzer-Preis- und Tony-Award-Gewinner Tony Kushner.

Die Geschichte spielt im Jahr 1957 in New York. Es geht um erbitterte Rivalität, große Gefühle und wahre Liebe. Angelehnt ist das ganze an die klassische Romanze „Romeo und Julia“ von William Shakespeare. Diesmal kämpfen jedoch nicht Romeo und Julia für ihre Liebe, sondern Tony und Maria. Als Darsteller der beiden konnte Spielberg Ansel Elgort und Rachel Zegler gewinnen.

Elgort ist aus Filmen wie „Das Schicksal ist ein mieser Verräter“ oder „Baby Driver“ bekannt. Zegler wiederum ist ein relativer Newcomer und konnte sich bei einem offenen Casting-Call Spielbergs für die Rolle der Maria gegenüber dreißigtausend Mitbewerberinnen durchsetzen.

