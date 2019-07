Adelaide Wilson (Lupita Nyong’o) und ihr Mann Gabe (Winston Duke) möchten mit ihren Kindern Zora (Shahadi Wright Joseph) und Jason (Evan Alex) ein paar entspannte Sommertage an der nordkalifornischen Küste verbringen. Mit ihren Freunden, der Tyler-Familie um Kitty (Elisabeth Moss), Josh (Tim Heidecker) und ihren Zwillingstöchtern Becca (Cali Sheldon) und Lindsey (Noelle Sheldon), haben sie auch einen mehr oder weniger schönen ersten Urlaubstag am Strand. Doch als die Wilsons zurück in ihrem Ferienhaus sind, nähern sich am Abend plötzlich seltsame und furchteinflößende Gestalten ihrem Heim. Die ungebetenen Besucher jagen ihnen nicht nur große Angst ein, sie sehen den einzelnen Familienmitgliedern auch verstörend ähnlich. Brutal dringen sie schließlich in ihre Welt ein und machen gnadenlos Jagd auf die Wilsons. Adelaide, Gabe, Zora und Jason sind gezwungen, um ihr Überleben zu kämpfen und müssen sich gleichzeitig selbst jagen…

Film auf Amazon.de kaufen

Jordan Peeles zweiter Film nach dem Überraschungserfolg „Get Out“ besticht durch eine unheimliche Idee, eine selbstreflexive Inszenierung und einen fantastischen Soundtrack. Zum Heimkinostart von „Wir“ (Kritik hier) am 25. Juli 2019 verlosen wir zwei Fan-Pakete bestehend aus dem streng limitiertem Steelbook und je einem signierten Plakat mit Unterschrift von Lupita Nyong’o und Jordan Peele.

Gewinnen: Fan-Pakete zum Horror-Hit „Wir“ 1 von 4 Foto: Claudette Barius. All rights reserved.

2 von 4 Foto: Universal. All rights reserved.

3 von 4 Foto: Universal. All rights reserved.

4 von 4 Foto: Claudette Barius. All rights reserved. Previous Image Next Image

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und alsLösung „Wir von Jordan Peele“ angeben.

Anzeige

Ihr Name (Pflichtfeld)

Ihre E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Ihre Lösung (Pflichtfeld)