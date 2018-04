Gewinnen: Fan-Pakete zum Kinostart von „Ghost Stories“

Auf einer handgeschriebenen Liste notierte Kurt Cobain seine allerliebsten Alben. Dass der Nirvana-Sänger ein großer Fan der Pixies war, betonte er selbst immer wieder – "i basically ripped them off". So kommt in seiner "Fave Raves"-Reihe auch das Seiten-, später Hauptprojekt der Pixies-Bassistin Kim Deal vor (The Breeders und "Pod"). Aber auch die übrigen 48 Scheiben haben es in sich. In Gedenken Cobains, der am 20. Februar 2017 seinen 50. Geburtstag gefeiert hätte. Die 50 Lieblingsalben Kurt Cobains: https://www.rollingstone.de/tv-tipp-kurt-cobain-montage-of-heck-auf-arte-1453021/