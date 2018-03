Gewinnen: Fan-Pakete zum Kinostart von „The Death Of Stalin“

Moskau am 2. März 1953: Ein Mann liegt nach einem Schlaganfall im Sterben. Bald wird er das Zeitliche segnen – und wer es jetzt richtig anstellt, kann seinen Platz einnehmen. Der sterbende Mann heißt Josef Stalin: Generalsekretär der UdSSR, Diktator, Tyrann und Massenmörder.

„The Death Of Stalin" – mit Steve Buscemi, Jason Isaacs und Jeffrey Tambor in den Hauptrollen – ist eine Satire über die Tage zwischen seinem unrühmlichen Ableben und seiner pompösen Beerdigung: Tage, in denen die Mitglieder des Politbüros mit allen Mitteln darum kämpfen, die Macht zu übernehmen. Tage, in denen sich der ganze Wahnsinn, die Verkommenheit und die alltägliche Unmenschlichkeit des Totalitarismus in allen Facetten offenbaren.

Regisseur Armando Iannucci inszeniert eine rabenschwarze Komödie über die absurden Intrigen um Josef Stalins reiches Erbe, bei denen einem das Lachen im Halse stecken bleibt. Iannucci dürfte vielen Serienfans bekannt sein durch seine mehrfach preisgekrönte TV-Serie „Veep“.

„The Death Of Stalin“: Kinokarten und die Comic-Vorlage gewinnen!

ROLLING STONE verlost zum Kinostart (29. März) von „The Death Of Stalin“ zwei Fan-Pakete – mit jeweils zwei Freikarten und der Graphic-Novel-Vorlage „The Death Of Stalin“ aus dem Splitter-Verlag.

Der Comic von Autor Fabien Nury („Es war einmal in Frankreich“) und Zeichner Thierry Robins („China Rot“) steht dem schrägen Humor des Films in nichts nach. Das Schrägste ist jedoch, dass alles wirklich so passiert ist.

