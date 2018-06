Gewinnen: Fan-Pakete zum Sci-Fi-Hit „Titan“

In einer nahen Zukunft steht die Erde kurz davor, für die Menschen unbewohnbar zu werden. Mit Titan, dem größten Mond des Saturns, scheinen Forscher eine alternative Heimat für die Menschheit gefunden zu haben. Der ehemalige Air Force-Pilot Rick Janssen (Sam Worthington) wird für ein geheimes Gen-Projekt ausgewählt, das ihn zu einem Übermenschen transformieren soll, um die rauen Bedingungen auf dem neuen Planeten überleben zu können. Doch bald zeigen sich gefährliche Nebenwirkungen, die ihn selbst, seine Frau Abigail (Taylor Schilling) und ihren Sohn in Gefahr bringen…

Neben Superstar Sam Worthington („Avatar") sind in der Science-Fiction-Dystopie u.a. „Orange Is The New Black"-Star Taylor Schilling, Nathalie Emmanuel aus „Game of Thrones", Agyness Deyn („Kampf der Titanen") und Tom Wilkinson (u.a. „Michael Clayton", „Snowden", „Grand Budapest Hotel") zu sehen.

ROLLING STONE verlost ein hübsches Heimkino-Fan-Paket von „Titan“. Zu gewinnen gibt es den Film insgesamt viermal im Set entweder auf DVD oder Blu-ray mit jeweils einem „Hammer“-Schnaps und einer Packung Energy Drinks von Rhino’s. Dazu noch „Follow The Cipher“. Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Stichwort „Titan + DVD“ oder „Titan + Blu-ray“ angeben.