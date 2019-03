Gewinnen: Fanpakete zu „Climax“

Eine Tanzgruppe quartiert sich für Proben in einem abgelegenen Übungszentrum ein. Bei der Abschlussparty mischt ein Unbekannter Drogen in die Sangría und verursacht damit einen kollektiven Höllentrip. Aus Angst wird Paranoia, aus unterschwelliger Aggression offene Gewalt, aus Zuneigung unkontrollierte Begierde. Die energetische Choreografie löst sich in Chaos auf, die Tänzer taumeln, stolpern und tanzen in höchster Ekstase bis zum Morgengrauen weiter, als die Polizei eintrifft und das ganze Ausmaß entdeckt.

„Gaspar Noés Filme sind körperlich spürbare Erfahrungen, kompromisslos und faszinierend. Mit „Climax“ ist vielleicht sein mitreißendster Film des – ein atemloser Rausch, von einem elektrisierenden Soundtrack bis zur Bewusstlosigkeit getrieben.

Die Tanzszenen wurden in kürzester Zeit mit professionellen Tänzern gedreht, u.a. mit der legendären Breakdancerin und Schauspielerin Sofia Boutella („Kingsman“, „Atomic Blonde“).“

Kooperation

Bei den Filmfestspielen in Cannes wurde „Climax“ in der Reihe „Quinzaine des Réalisateurs“ mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

