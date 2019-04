Gewinnen: Fette Fan-Pakete zu „Bumblebee“

20 Jahre Schiller – ROLLING STONE verlost anlässlich seines im März erscheinenden Studioalbums „Morgenstund“ CD/Blu-ray-Packages des Elektronik-Künstlers.

Schiller zählt seit zwei Dekaden zu den einflussreichsten Künstlern der elektronischen Popmusik in Deutschland. 2019 wird Schiller 20 Jahre auf der Bühne stehen. Mit „Morgenstund“ erscheint am 22. März 2019 deshalb das neue Schiller-Studioalbum „Es werde Licht“. Anschließend geht der Musiker ab Mai auf große Arena-Tour. Anlässlich seines neuen Albums verlost ROLLING STONE exklusiv Packages mit Deluxe-Editions von „Morgenstund“. Für sein neues Album zog es Schiller ein weiteres Mal nach Teheran. Der Santur-Meister Pouya Sarai lud Christopher von Deylen in sein Teheraner Studio ein, weitere Musiker kamen dazu. Das Ergebnis: „Das Goldene Tor“ und „Berlin Teheran“, in denen sich die…