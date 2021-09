Gewinnen: Filmpakete zu „A Quiet Place 2“

Foto: Photo Credit: Jonny Cournoyer. All rights reserved.

Knappe drei Jahre ist es her, dass der erste Teil von „A Quiet Place“ weltweit die Kinozuschauer*innen zum Gruseln brachte. Der ungewöhnliche Horror-Streifen begleitete eine Familie durch eine Invasion von fast unbesiegbaren Aliens, die auf das noch so kleinste Geräusch reagieren. Während die meisten Filme des Genres mit Audio-Effekten nur so um sich werfen, war es vor allem die markante Stille, die die Stimmung des Films kennzeichnete.

Nun feiert die 2020 veröffentlichte Fortsetzung zum Grusel-Format seine Heim-Kino-Premiere. Ab dem 30. September ist „A Quiet Place 2“ auf DVD und Blu-ray verfügbar. Anlässlich des Heimkino-Starts verlosen wir ein Fan-Paket aus „A Quiet Place“ und „A Quiet Place 2“ auf DVD oder Blu-ray.

Hier den offiziellen Trailer zu „A Quiet Place 2“ ansehen:

Nachdem sie nur knapp einem Brand und den gefährlichen Aliens entkamen, musste Familie Abbott ihr Zuhause und ihr bisheriges Leben zurücklassen. Nun ist Evelyn (Emily Blunt) mit den Kindern Regan (Millicent Simmonds) und Marcus (Noah Jupe) und ihrem Neugeborenen auf der Suche nach einer neuen Zuflucht. Dabei wird noch immer jeder Schritt und jedes Geräusch von den unheimlichen Kreaturen belauscht, die die Erde nun bevölkern. Auf ihrer Suche trifft die Familie schließlich auf einen anderen Überlebenden. Evelyn sieht sich plötzlich vor einer schweren Entscheidung: Alleine weitermachen oder sich zusammentun? Und kann sie dem Eigenbrötler Emmett (Cilian Murphy) wirklich vertrauen. Viel Zeit zum Überlegen bleibt ihr jedenfalls nicht…

Bereits am ersten Wochenende nach Kinostart spielte „A Quiet Place 2“ über 48 Millionen US-Dollar ein und wurde so zum bis dato erfolgreichsten Film nach der Corona-Pandemie. Auch die Kritik lobte den Film von Regisseur John Krasinski.

Die Blu-ray-Version des Films bietet eine Palette zusätzlicher Funktionen. So können Fans etwa Regisseur Krasinski ans Original-Set des Films folgen oder mehr über die seltsamen, geräuschempfindlichen Kreaturen herausfinden.

Zum Heimkinostart von „A Quiet Place 2“ am 30. September 2021 ein exklusives Film-Paket gewinnen:

Das Pakete besteht aus einer DVD und einer Blu-ray zum Film. Wer gewinnen will, muss nur das untenstehende Formular ausfüllen und folgende Frage beantworten:

Worauf reagieren die Kreaturen in „A Quiet Place 2“ besonders empfindlich?

Geräusche

Gerüche

Farben

Teilnahmeschluss ist der 12. Oktober 2021, der Rechtsweg ist ausgeschlossen.