Gewinnen: „Fleetwood Mac“ von Fleetwood Mac

„Fleetwood Mac“ von 1975 gilt als wichtiger Einschnitt in der Bandgeschichte: Kurz zuvor konsolidierte sich das Line-Up, das Fleetwood Mac weltberühmt machen sollte. Lindsey Buckingham und Stevie Nicks stießen zu Mick Fleetwood, John McVie und Christine McVie.

Zum Bonusmaterial des Deluxe-Reissues gehört ein unveröffentlichter, früher Take des Album-Openers „Monday Morning“. Das Werk erscheint neu in drei Formaten:

Deluxe (3CD/DVD/LP) : Das Originalalbum mit neu gemastertem Audio auf CD und LP; rare und bisher unveröffentlichte Studio- und Liveaufnahmen und eine DVD mit einem 5.1 Surround Sound-Mix sowie hochauflösenden Mixen des Originalalbums

: Das Originalalbum mit neu gemastertem Audio auf CD und LP; rare und bisher unveröffentlichte Studio- und Liveaufnahmen und eine DVD mit einem 5.1 Surround Sound-Mix sowie hochauflösenden Mixen des Originalalbums Expanded (2CD) : Das Originalalbum mit neu gemastertem Audio auf CD und LP und rare und bisher unveröffentlichte Studio- und Liveaufnahmen

: Das Originalalbum mit neu gemastertem Audio auf CD und LP und rare und bisher unveröffentlichte Studio- und Liveaufnahmen Remastered (CD): Das Originalalbum in neu gemastertem Sound.

Tracklist:

FLEETWOOD MAC: DELUXE EDITION

Disc One: Original Album Remastered and Singles

01. “Monday Morning”

02. “Warm Ways”

03. “Blue Letter”

04. “Rhiannon”

05. “Over My Head”

06. “Crystal”

07. “Say You Love Me”

08. “Landslide”

09. “World Turning”

10. “Sugar Daddy”

11. “I’m So Afraid”

12. “Over My Head” – Single Version

13. “Rhiannon” – Single Version

14. “Say You Love Me” – Single Version

15. “Blue Letter” – Single Version *

Disc Two: Alternates and Live

01. “Monday Morning” – Early Take *

02. “Warm Ways” – Early Take *

03. “Blue Letter” – Early Take *

04. “Rhiannon” – Early Take *

05. “Over My Head” – Early Take *

06. “Crystal” – Early Take *

07. “Say You Love Me” – Early Version *

08. “Landslide” – Early Version *

09. “World Turning” – Early Version *

10. “Sugar Daddy” – Early Take *

11. “I’m So Afraid” – Early Version *

12. “Over My Head” – Live *

13. “Rhiannon” – Live *

14. “Why” – Live *

15. “World Turning” – Live *

16. Jam #2

17.“I’m So Afraid” – Early Take Instrumental *

Disc Three: Live

01. “Get Like You Used To Be” *

02. “Station Man” *

03. “Spare Me A Little” *

04. “Rhiannon” *

05. “Why” *

06. “Landslide” *

07. “Over My Head” *

08. “I’m So Afraid” *

09. “Oh Well” *

10. “The Green Manalishi (With The Two Pronged Crown)” *

11. “World Turning” *

12. “Blue Letter” *

13. “Don’t Let Me Down Again”

14.“Hypnotized” *

DVD: 5.1 Surround Mix and 24/96 Stereo Audio of Original Album plus four single mixes

LP

Side One

01. “Monday Morning”

02. “Warm Ways”

03. “Blue Letter”

04. “Rhiannon”

05. “Over My Head”

06. “Crystal”

Side Two

01. “Say You Love Me”

02. “Landslide”

03. “World Turning”

04. “Sugar Daddy”

05. “I’m So Afraid”

* Bisher unveröffentlicht

