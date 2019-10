Gewinnen: Freddie Mercury – „Never Boring“-Boxsets

Im Oktober erscheint eine Sammlung von Solo-Stücken des legendären Queen-Frontmanns

Was für eine Geburtstagsüberraschung: Am heutigen Donnerstag (05. September) wäre Freddie Mercury 73 Jahre alt geworden, und dem Queen-Sänger zu Ehren wurde mit „Never Boring“ nun ein Boxset angekündigt, dass die Solo-Arbeiten des 1991 verstorbenen Sängers würdigt. Die Box mit drei CDs und 32 Stücken umfasst nicht nur die beiden Alben „Mr. Bad Guy“ und „Barcelona“, sondern auch den neuen Track „Time Waits For No One“, dazu eine Blu-ray/DVD mit 13 Videos – sowie einen 120-seitigen Fotoband. „Never Boring“-Tracklist: The Great Pretender I Was Born To Love You Barcelona In My Defence Love Kills How Can I Go On (Single…