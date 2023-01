Gewinnen: Fünf DVD-Pakete zu „NICHT GANZ KOSCHER – Eine göttliche Komödie“

ROLLING STONE verlost fünf DVD-Pakete zum Film „NICHT GANZ KOSCHER – Eine göttliche Komödie“ (2022). Außerdem enthalten sind die Produktionen „Schwarze Milch“ (Uisenma Borchu, 2020), „Der Affront“ (Ziad Doueiri, 2018) und „Ein letzter Tango“ (German Kral, 2016).



Die Culture-Clash-Komödie „NICHT GANZ KOSCHER – Eine göttliche Komödie“ erscheint am 20. Januar auf DVD sowie als TV on Demand für das Heimkino. Regie haben Stefan Sarazin und Peter Keller geführt, gedreht wurde größtenteils in der Wüste Sinai.

Wüste Verhältnisse im Nirgendwo

Ben (Luzer Twerski) hat von gesellschaftlichem Druck und den Verkupplungsversuchen seiner Familie genug. Als ihm unterboten wird, nach Alexandria zu fliegen und dort als ultraorthodoxer Jude seine Gemeinde zu retten, ist dies die ersehnte Chance, um aus seinem Leben zu fliehen. Vor Ort fehlt es an allen Ecken und Enden und natürlich ist Bens Zielflug auch noch verspätet. Kurzerhand beschließt er daher, die letzte Hürde zu seiner Gemeinde, die Wüste, zu Fuß zu durchqueren. Unterwegs lernt er den Beduinen Adel (Haitham Omar) kennen, der schlecht gelaunt auf der Suche nach seinem entlaufenen Kamel ist. Gemeinsam geht es für die beiden Männer, die unterschiedlicher kaum sein könnten, durch die Wüste und hinein in die Konfrontation mit der eigenen sowie der Religion ihres Gegenübers.

In weiteren Rollen spielen unter anderem Makram Khoury, Riyad Sliman, Yussuf Abu-Warda, Raida Adon, Sinai Peter und Josh Sagie. Den Trailer gibt es hier:

