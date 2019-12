Gewinnen: „Game of Thrones“ – Staffel 8 auf Blu-ray

„Game of Thrones“-Star Emilia Clarke (Daenerys Targaryen): „Es ist scheiße, dass dies nicht das perfekte Ende war, auf das die Leute gehofft hatten, aber…“

Emilia Clarke, die in der vielfach preisgekrönten HBO-Serie „Game of Thrones“ Daenerys Targaryen spielte, sagte in einem neuen Interview, dass trotz aller Gedanken, die über das Ende der Serie verloren wurden, nie alle hätten glücklich gemacht werden können. Die britische Schauspielerin gegenüber dem „Daily Telegraph“ konkret: „Jeder wird seine eigene Meinung haben und jeder hat natürlich voll das Recht dazu. (...) Es ist Kunst und es muss auseinander genommen und auf jede erdenkliche Weise individuell angenommen werden. Und wenn du wehmütig bist, dass die Show vorbei ist und du traurig bist, weil du es genossen hast, sie anzusehen, dann ist…