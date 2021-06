Gewinnen: Garbage – „No Gods No Masters“

Mit „No Gods No Masters“ haben Garbage am 11. Juni ihr neues Studioalbum veröffentlicht. Es ist die siebte Platte der Band um Shirley Manson und Butch Vig. Das Video zur Vorabsingle „The Men Who Rule the World“ hat der chilenische Künstler und Regisseur Javi a.k.a Mi Amor kreiert.

„No Gods No Masters“ erscheint auch als Deluxe-CD (digitale Version) mit Coverversionen von Klassikern wie David Bowies „Starman“ und Bruce Springsteens /Patti Smiths „Because the Night“. Das Deluxe-Album enthält außerdem Raritäten der Band – wie beispielsweise „No Horses“, „On Fire“ oder „Time Will Destroy Everything“.

„No Gods No Masters“ erscheint auch als Vinyl. Die Standard-Version ist in neongrün, dazu gibt es eine weiße Vinyl in limitierter Auflage, die über den offiziellen Artist Store der Band erhältlich ist, sowie eine ebenfalls exklusive und nur in limitierter Anzahl verfügbare pinke Vinyl im Rahmen des diesjährigen Record Store Day am 12. Juni.

Garbage – „The Men Who Rule The World“:

